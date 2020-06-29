У Кейт Миддлтон есть отдельная комната для наказания детей

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон воспитывает троих детей. Недавно стало известно, что для их наказания она использует отдельную комнату.

Инсайдеры утверждают, что герцогиню можно назвать строгой мамой. Она старается принимать участие в воспитании детей. Когда они совершают что-то из ряда вон выходящее, мама Миддлтон отводит ребенка в комнату с кушеткой. Там она объясняет детям, почему они поступили неправильно.

Герцогиня считает, что отдельная комната позволяет сконцентрировать ребенка на разговоре и донести до него, что именно он сделал не так.