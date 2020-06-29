Многие из окружения Насти Ивлеевой поговаривают, что с ростом популярности она начала зазнаваться. Эти слова решила подтвердить Айза Анохина.

"Вообще, прикольно наблюдать, как слава портит людей на глазах. Не все выдерживают испытание популярностью", — заметила Анохина.

"Из деревни можно вывезти кого угодно, приодеть во все модное. Но деревня будет вечно в тебе! Надеюсь, я ошибаюсь, и мне просто показалось. Хотя Насте пора бы нащупать землю под ногами. Дорогие шмотки не сделают человека из быдла. Настя унижает всех подряд. Она — версия бабки на лавке 2020", — утверждает экс-жена Гуфа.