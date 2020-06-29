Известной телеведущей и гимнастке Ляйсан Утяшевой исполняется 35 лет. Она призналась, что не смогла сдержать слез в этот день, поскольку получила слишком много добрых слов от друзей, знакомых и родственников.
"Телефон взорвался от поздравлений, глаза опухли от слез… столько трогательности и смысла! Я счастлива… люблю всех. Спасибо за это внимание! Спасибо всем за этот год! Вы у меня такие замечательные", — пояснила Утяшева.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.