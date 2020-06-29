Ляйсан Утяшева расплакалась в свой день рождения

Известной телеведущей и гимнастке Ляйсан Утяшевой исполняется 35 лет. Она призналась, что не смогла сдержать слез в этот день, поскольку получила слишком много добрых слов от друзей, знакомых и родственников.