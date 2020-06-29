Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина рассказала, что их общая с актером дочь хочет посадить своего отца в тюрьму, а её - в психушку.

"Пока была жива ее бабушка Алла Борисовна Покровская Анна-Мария хоть кого-то слушала, а теперь делает, что ей вздумается. Хочет посадить отца в тюрьму, а меня — в психушку. Вот такая у нас милая девочка. Но на ее проделки я не обращаю внимания, и это ее злит. Дочь по гороскопу Весы, и на 90 процентов все ее слова — это фантазия и авантюры", — утверждает мама Анны-Марии.