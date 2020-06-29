Миро: "Асмус - глупая женщина, а Харламов - форменный идиот"

Блогеру Лене Миро не понравилось высказывание Кристины Асмус о том, что "над отношениями должны работать оба". Она считает, что каждый человек должен работать над собой, а в отношениях — отдыхать.