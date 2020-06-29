Блогеру Лене Миро не понравилось высказывание Кристины Асмус о том, что "над отношениями должны работать оба". Она считает, что каждый человек должен работать над собой, а в отношениях — отдыхать.
"Для курицы отношения — главное в жизни. Самоцель. "Он не работал над отношениями", — именно так выглядит излюбленное курицами оправдание своей собственной нечистоплотности. Сильные и умные люди работают над собой. Слабые и глупые — над отношениями. Кристина Асмус — очень глупая женщина, а уж Харламов — вообще форменный идиот", — пояснила Миро.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.