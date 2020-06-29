Бухгалтер Виктории Бони уведомил телеведущую о том, что от её имени была подана заявка на получение помощи от государства в виде одного МРОТ. Сама телеведущая утверждает, что не просила этого.
"Сегодня мой бухгалтер отправила мне это сообщение: "Я подавала заявление в налоговую на получение субсидии от государства в размере МРОТ 12130", — сообщила Боня в Instagram.
Она планирует перевести эти деньги на благотворительность.
"От себя и от своего бренда джинсов я готова перевести еще две таких суммы в многодетные семьи, которые сегодня остро нуждаются в деньгах", — пояснила Боня.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.