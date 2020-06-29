Боня получила помощь от государства, которую ранее критиковала

Бухгалтер Виктории Бони уведомил телеведущую о том, что от её имени была подана заявка на получение помощи от государства в виде одного МРОТ. Сама телеведущая утверждает, что не просила этого.

"Сегодня мой бухгалтер отправила мне это сообщение: "Я подавала заявление в налоговую на получение субсидии от государства в размере МРОТ 12130", — сообщила Боня в Instagram.

Она планирует перевести эти деньги на благотворительность.