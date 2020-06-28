Актер Александр Панкратов-Черный в свой 71-й день рождения решил рассказать интересную историю, которая с ним приключилась в молодости.

Будучи студентом ВГИКа он прорвался за кулисы к известной в то время актрисе Фаине Раневской.

"Восхищаюсь ее работой, благодарю за роль. Она в каком-то старом махровом халате, нитки в разные стороны торчат. Лежит на полудиванчике и курит папиросу. А я ей говорю комплименты. Уходя, произношу: "Фаина Георгиевна, а можно я вам ручку поцелую?" Она протягивает руку и говорит: "Целуй, мальчик! Только не слюнявь!" Я эти слова запомнил на всю жизнь", — рассказал артист.