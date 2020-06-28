Певица Светлана Владимирская, которая была популярна благодаря песне "Мальчик мой" рассказала, куда она "пропала".
В телевизионной программе "Привет, Андрей!" женщина рассказала о своем переезде в деревню в Красноярском крае после замужества.
"Были сомнения, может быть, надо остаться в шоу-бизнесе. Но спустя много лет я поняла, что сделала все правильно. Нет сожаления, что переехала из Москвы и живу здесь", — призналась Светлана.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.