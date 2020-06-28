Исполнительница хита "Мальчик мой" бросила все и уехала в деревню

Певица Светлана Владимирская, которая была популярна благодаря песне "Мальчик мой" рассказала, куда она "пропала".

В телевизионной программе "Привет, Андрей!" женщина рассказала о своем переезде в деревню в Красноярском крае после замужества.