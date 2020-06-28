Известная телеведущая и врач Елена Малышева похвасталась успехами своей матери в борьбе с коронавирусом нового типа. Сейчас Галина Александровна выписана из реанимации, где она провела две недели. Болезнь протекала у неё в особо тяжелом состоянии.
"Моя мама — настоящий победитель. Когда я приходила к маме в красную зону, я все время вспоминала, как 9 марта возила ее в кафе. Я мечтала прийти туда еще раз вместе с мамой. Я счастлива, что мама победила коронавирус! Спасибо всем врачам, которые ее лечили! Спасибо моему брату!", — написала Малышева.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.