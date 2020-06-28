Мать Елены Малышевой две недели провела в реанимации

Известная телеведущая и врач Елена Малышева похвасталась успехами своей матери в борьбе с коронавирусом нового типа. Сейчас Галина Александровна выписана из реанимации, где она провела две недели. Болезнь протекала у неё в особо тяжелом состоянии.