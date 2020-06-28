Певица Вера Брежнева рассказала, как избавилась от негативного настроения.
За время режима самоизоляции девушка чуть не довела себя до депрессии, но работа и уходи за собой смогли поднять ей настроение.
Брежнева провела несколько прямых эфиров для поклонников, в которых рассказывала о правильном питании и здоровье.
Опыты с питанием она проводила на своей семье. Близким певицы не понравилось есть только здоровую пищу, что вызывало ссоры.
"Начались проблемы в семье", — пошутила артистка.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.