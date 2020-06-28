Семья Веры Брежневой ссорилась из-за еды

Певица Вера Брежнева рассказала, как избавилась от негативного настроения.

За время режима самоизоляции девушка чуть не довела себя до депрессии, но работа и уходи за собой смогли поднять ей настроение.

Брежнева провела несколько прямых эфиров для поклонников, в которых рассказывала о правильном питании и здоровье.

Опыты с питанием она проводила на своей семье. Близким певицы не понравилось есть только здоровую пищу, что вызывало ссоры.