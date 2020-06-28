Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку. Однако родные артистки продолжают скрывать правду.

Единственной, кто хоть как-то общается с фанатами актрисы — является её дочь Анна. Недавно она похвасталась, что смогла впервые за долгое время выбраться в салон красоты.

"Вы сами знаете, что я вам не посоветую то, в чем сама не буду уверена. Я хожу к девочкам уже несколько лет и всегда остаюсь очень довольна результатом, очень крутой сервис и качество. Хочу отметить, что я долго сомневалась посетить ли салон, вы наверное все догадываетесь по какой причине. Но руководство относится к вопросу очень серьезно, они соблюдают все нормы Роспотребнадзора и проявляют огромную заботу", — написала Анна в Instagram.