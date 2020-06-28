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Наталья Поклонская поддержала Собчак после нападения в храме

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала телеведущую Ксению Собчак, на которую напали в Среднеуральском монастыре.

Народная избранница считает, что люди, верующие в Бога, никто не поднимут руку на ближнего своего.

"Однозначно я хочу сказать, что никаких нападений, никаких сопротивлений журналистам не должно быть. Потому что, во-первых, Ксения Анатольевна — девушка, приехала, ясное дело, без автоматов, там, с целью сделать интервью. По-настоящему верующий человек, даже не важно, православный христианин, мусульманин, он не будет поднимать руку на тех людей, которые пришли к нему. Нельзя впадать в агрессию", — утверждает Поклонская.

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