Бывшая сотрудница "Клиники снижения веса Елены Малышевой" в Самаре рассказала, что работникам учреждения уже давно не платят зарплату.
"Зарплату задерживали всем. Абсолютно всем. И административному персоналу, и врачам", — утверждает сотрудница, пожелавшая остаться анонимной.
По её словам, многие сотрудники увольняются после нескольких месяцев работы без зарплаты. Таким образом общая задолженность клиники насчитывает уже миллионы рублей.
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