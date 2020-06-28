Клиника Елены Малышевой в Самаре должна сотрудникам миллионы рублей

Бывшая сотрудница "Клиники снижения веса Елены Малышевой" в Самаре рассказала, что работникам учреждения уже давно не платят зарплату.

"Зарплату задерживали всем. Абсолютно всем. И административному персоналу, и врачам", — утверждает сотрудница, пожелавшая остаться анонимной.

По её словам, многие сотрудники увольняются после нескольких месяцев работы без зарплаты. Таким образом общая задолженность клиники насчитывает уже миллионы рублей.