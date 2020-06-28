Бывшая солистка группы DEMO Саша Зверева родила уже четвертого ребенка. Примечательно, что певица решила рожать дома и делала это прямо перед камерой. Во время рождения ребенка её снимала фотограф.
Затем Зверева опубликовала эти фото в Instagram и призвала всех девушек рожать в домашних условиях.
Её публикацию жестко раскритиковала блогер Лена Миро, назвав певицу "женщиной, слетевшей с катушек".
"Но каким образом за прогрессивные эзотерические взгляды Саши несёт ответственность её ребёнок? Разве младенец где-то выразил своё мнение, что хочет сыграть в русскую рулетку, рискнуть и родиться в сортире-ванной? Или на всю голову регрессивная мать за него всё решила?", — задалась вопросом Миро.
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