Саша Зверева призвала всех девушек рожать дома

Бывшая солистка группы DEMO Саша Зверева родила уже четвертого ребенка. Примечательно, что певица решила рожать дома и делала это прямо перед камерой. Во время рождения ребенка её снимала фотограф.

Затем Зверева опубликовала эти фото в Instagram и призвала всех девушек рожать в домашних условиях.

Её публикацию жестко раскритиковала блогер Лена Миро, назвав певицу "женщиной, слетевшей с катушек".