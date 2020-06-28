В дочку Любови Успенской уже не влезает алкоголь

Дочь американской и российской певицы Любови Успенской призналась в алкоголизме.

Татьяна Плаксина привыкает к самостоятельной жизни, проживая в США.

Накануне дочь знаменитой певицы опубликовала фотографию с бокалом вина и намекающей на алкоголизм подписью.

"Видно в 30 лет уже харе пить!" — рассудила наследница Успенской

Поклонники и СМИ расценили этот пост как попытку девушки отказаться от злоупотребления алкоголем.