Дочь американской и российской певицы Любови Успенской призналась в алкоголизме.
Татьяна Плаксина привыкает к самостоятельной жизни, проживая в США.
Накануне дочь знаменитой певицы опубликовала фотографию с бокалом вина и намекающей на алкоголизм подписью.
"Видно в 30 лет уже харе пить!" — рассудила наследница Успенской
Поклонники и СМИ расценили этот пост как попытку девушки отказаться от злоупотребления алкоголем.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.