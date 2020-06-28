Айза Анохина после расставания с Дмитрием Анохиным утверждает, что стала приверженицей "гостевого брака". Она больше не хочет жить с мужчинами, поскольку "быт всё убивает".
"Люблю мужика, но не могу с ним ужиться в бытовом плане, как быть? Гостевой брак! Когда вместе не живете, но вы вместе) Я не собираюсь жить даже с Леонардо Ди Каприо. Быт убивает все к чертям собачьим", — написала Анохина.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.