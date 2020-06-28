Российская эстрадная певица Юлиана Караулова рассказала о своей чрезмерной эмоциональности.
Девушка решила составить список своих недостатков, чтобы поклонники могли понять некоторые ее поступки.
Караулова призналась, что с трудом сдерживается, если ее что-то не устраивает.
"Если мне что-то очень сильно нравится, я могу расплакаться, не справившись с эмоциями. Один раз я расплакалась в Третьяковке на выставке Левитана. И пару раз на концертах в Доме Музыки", — разоткровенничалась певица в своем Инстаграме.
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