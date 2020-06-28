Юлиану Караулову довели до слез в Третьяковской галерее

Российская эстрадная певица Юлиана Караулова рассказала о своей чрезмерной эмоциональности.

Девушка решила составить список своих недостатков, чтобы поклонники могли понять некоторые ее поступки.

Караулова призналась, что с трудом сдерживается, если ее что-то не устраивает.