Российский певец Николай Басков задумался о создании настоящей семьи.
Самоизоляция заставила Баскова не только похудеть, но и подумать о своей личной жизни.
Журналисты спросили у Баскова, когда у него появился женщина? Певец признался, что задумался об этом, когда погостил у знакомой семейной пары, которая растит нескольких детей.
"Глядя на них, я задумался о своей будущей семье…Ведь уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену", — откровенно заявил исполнитель.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.