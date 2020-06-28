Басков задумался о поисках второй половинки

Российский певец Николай Басков задумался о создании настоящей семьи.

Самоизоляция заставила Баскова не только похудеть, но и подумать о своей личной жизни.

Журналисты спросили у Баскова, когда у него появился женщина? Певец признался, что задумался об этом, когда погостил у знакомой семейной пары, которая растит нескольких детей.