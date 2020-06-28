В социальных сетях началась вторая волна критики против актера Михаила Ефремова, который находится на домашнем аресте.
Ранее его адвокат Эльман Пашаев сделал "политическое" заявление от имени артиста, в котором опроверг его оппозиционные взгляды. Недовольство пользователей вызвало то, что якобы Ефремов ничего не имеет против президента России Владимира Путина.
Россиянам не понравилось то, что актер отрекся от своих идеалов.
"К слову сказать, условный срок Серебренникову — это генеральная репетиция принудительного лечения Ефремову вместо реального срока", — прокомментировал заявление Ефремова Марк Фейгин.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.