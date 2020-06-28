Россияне раскритиковали "присягнувшего Путину" Ефремова

В социальных сетях началась вторая волна критики против актера Михаила Ефремова, который находится на домашнем аресте.

Ранее его адвокат Эльман Пашаев сделал "политическое" заявление от имени артиста, в котором опроверг его оппозиционные взгляды. Недовольство пользователей вызвало то, что якобы Ефремов ничего не имеет против президента России Владимира Путина.

Россиянам не понравилось то, что актер отрекся от своих идеалов.