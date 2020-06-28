Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем внуке

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала фотографию своего внука.

Несмотря на то, что Лера Кудрявцева ведет шоу, где разоблачает личную жизнь знаменитостей, сама телеведущая почти не рассказывает о своей личной жизни.

26 июня Кудрявцева целый день посвящала истории в инстаграм рассказам о своей жизни. Так, пользователи сети узнали о ее внуке.