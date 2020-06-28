Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала фотографию своего внука.
Несмотря на то, что Лера Кудрявцева ведет шоу, где разоблачает личную жизнь знаменитостей, сама телеведущая почти не рассказывает о своей личной жизни.
26 июня Кудрявцева целый день посвящала истории в инстаграм рассказам о своей жизни. Так, пользователи сети узнали о ее внуке.
"Теперь я — баба Лера. А это внук, мой любимый Лева", — с гордостью сообщила телеведущая.
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