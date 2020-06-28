Известный продюсер Иосиф Пригожин оценил похудение своего коллеги Максима Фадеева, которому удалось сбросить около 100 килограмм лишнего веса.

По словам Пригожина, он хочет последовать примеру Фадеева, поскольку на карантине набрал лишних килограммов.

"Ты меня смотивировал. Вот уже три километра прошел, пока бежать не буду, чтобы коленки не повредить. Надеюсь, что продолжу в таком же режиме", — написал продюсер.