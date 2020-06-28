Режиссеру фильма Собчак сломали руку в уральском монастыре

После инцидента в Среднеуральском женском монастыре с участием Ксении Собчак и её съемочной группы у режиссера Сергея Ерженкова проекта диагностировали перелом руки.

У потерпевшего перелом шиловидного отростка.