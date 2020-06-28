После инцидента в Среднеуральском женском монастыре с участием Ксении Собчак и её съемочной группы у режиссера Сергея Ерженкова проекта диагностировали перелом руки.
У потерпевшего перелом шиловидного отростка.
"Воцерковление от схиигумена Сергия Романова. Борец с чипизацией, Интернетом и духом айфона сам активно руководил из своей кельи войском Христовым посредством айфона", — написал Сергей Ерженков в Facebook.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.