Популярная певица из Кыргызстана Асель Кадырбекова 27 июня попала в страшное ДТП. Сейчас она находится в состоянии комы из-за многочисленных травм, повреждения мозга и шейных позвонков.
Об этом рассказал руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Жумабеков.
"Она сейчас в коме, состояние тяжелое. Головной мозг сильно поврежден, ключица и шейные позвонки сломаны. Медики работали всю ночь. Сделали томографию и рентген. Нужно время, сейчас ничего не можем сказать. Когда выйдет из комы, сделаем операцию", — пояснил медик.
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