Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

Популярная певица из Кыргызстана Асель Кадырбекова 27 июня попала в страшное ДТП. Сейчас она находится в состоянии комы из-за многочисленных травм, повреждения мозга и шейных позвонков.

Об этом рассказал руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Жумабеков.