Недавно Айза Анохина приоткрыта завесу тайны о своей личной жизни. Так её фанаты узнали, что она планирует развестись с Дмитрием Анохиным и крутит роман с популярным блогером Олегом Майами.
Бывшая жена Гуфа решила и дальше рассказывать правду, поэтому сообщила детали первого свидания с Олегом Майами.
"Он меня позвал в кино, но до него мы так и не дошли. Я переспала с ним на первом свидании. У меня просто секса давно не было", — утверждает Анохина.
"В отношениях с ним я ни на что не рассчитываю. Замуж выходить за него не собираюсь. Он любовник от Бога — я о сексе с ним могу говорить часами. Мне настолько хорошо с Олегом, что я впервые никому ничего не хочу доказывать. Мне с ним весело, легко, да и просто классно. Он меня совершенно не раздражает", — добавила Айза.
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