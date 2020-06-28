Айза Анохина переспала с Олегом Майами на первом свидании

Недавно Айза Анохина приоткрыта завесу тайны о своей личной жизни. Так её фанаты узнали, что она планирует развестись с Дмитрием Анохиным и крутит роман с популярным блогером Олегом Майами.

Бывшая жена Гуфа решила и дальше рассказывать правду, поэтому сообщила детали первого свидания с Олегом Майами.