Продюсер Иосиф Пригожин решил вступиться за Софию Ротару, которая уже несколько месяцев не может выступать перед зрителями.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что убыток певицы за время пандемии составил около 40 миллионов рублей. Сейчас артистка находится в ожидании открытия границ с Россией, чтобы выехать на заработки.
Пригожин пожалел Ротару и раскритиковал тех, кто "глумится над творческими людьми".
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.