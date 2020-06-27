Продюсер Пригожин пожалел "бедствующую" Ротару

Продюсер Иосиф Пригожин решил вступиться за Софию Ротару, которая уже несколько месяцев не может выступать перед зрителями.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что убыток певицы за время пандемии составил около 40 миллионов рублей. Сейчас артистка находится в ожидании открытия границ с Россией, чтобы выехать на заработки.

Пригожин пожалел Ротару и раскритиковал тех, кто "глумится над творческими людьми".