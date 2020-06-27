Ксения Собчак и её съемочная группа обратилась в полицию из-за нападения в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
Ранее журналистка прибыла в монастырь, чтобы снять документальный фильм о схиигумене Сергие, который пошел против Русской православной церкви.
"Мы написали заявления в полицию. Камеру пока так и не вернули. Стирают наснятое видимо", — сообщила Собчак.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.