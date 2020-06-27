Собчак заявила в полицию на людей схиигумена Сергия

Ксения Собчак и её съемочная группа обратилась в полицию из-за нападения в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

Ранее журналистка прибыла в монастырь, чтобы снять документальный фильм о схиигумене Сергие, который пошел против Русской православной церкви.