Представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев обвинил Ксению Собчак во лжи. Он утверждает, что журналистка устроила "истерику и скандал", а заявила о своем избиении, чтобы пропиарить себя.
"Могу это оценить, как очень профессиональный пиар-ход перед выпуском документального фильма, связанного с отцом Сергием. Благодаря этому ее фильм сможет собрать большое количество просмотров", — пояснил помощник схиигумена.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.