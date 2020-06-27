Ксению Собчак обвинили во лжи и провокации

Представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев обвинил Ксению Собчак во лжи. Он утверждает, что журналистка устроила "истерику и скандал", а заявила о своем избиении, чтобы пропиарить себя.