Известный британский актер Иэн Маккеллен публично поддержал российского режиссера Кирилла Серебренникова, которого признали виновным по делу "Седьмой студии".
Маккеллен утверждает, что Серебренников "один из главных режиссеров российского театра и кино", а его "Гоголь-центр это — гордость Москвы"
"В этом театре творческие люди и зрители обладают свободой выражения, несмотря на авторитаризм государства", — объяснил актер.
"Никто из нас не стоит выше закона, включая ваших обвинителей. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, и вы сможете вернуться к работе, которая прославляет вас и вашу любимую страну", - добавил Маккеллен.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.