Иэн Маккеллен выступил в поддержку Серебренникова

Известный британский актер Иэн Маккеллен публично поддержал российского режиссера Кирилла Серебренникова, которого признали виновным по делу "Седьмой студии".

Маккеллен утверждает, что Серебренников "один из главных режиссеров российского театра и кино", а его "Гоголь-центр это — гордость Москвы"