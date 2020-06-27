Актер Марат Башаров предстанет перед судом за клевету а адрес бывшей жены Екатерины Архаровой.

Экс-супруга артиста подала соответствующий иск.

"Человек уже перешёл все границы. Не где-то на заборе написал "Катя дура", а ходил по передачам и используя СМИ, распространял обо мне информацию, состоящую из 90% лжи. Ну сколько можно?", — отметила Архарова.