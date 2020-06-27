Возлюбленный Насти Тропицель ответил на нападки отца девушки

Сразу после смерти блогера Насти Тропицель её семья ополчилась на возлюбленного девушки, который являлся её инструктором по вождению байка.

Теперь молодой человек решил ответить на нападки родственников девушки.