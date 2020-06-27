Сразу после смерти блогера Насти Тропицель её семья ополчилась на возлюбленного девушки, который являлся её инструктором по вождению байка.
Теперь молодой человек решил ответить на нападки родственников девушки.
"Хочу сказать про клевету, которая распространяется про меня. Мне все равно, что говорят. Мою Настю уже не вернуть — я стараюсь с этим справиться. Я сейчас не в силах давать кому-то отпор. Говорили, что у меня ее паспорт, но когда паспорт оказался дома — передо мной не извинились. Все продолжают на меня наговаривать, если это не прекратится, то мне придется обратиться в соответствующие органы", — заявил парень.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.