Актриса Мария Иващенко, получившая известность после роли в сериале "Молодежка", вышла замуж за своего коллегу по цеху Станислава Раскачаева.
Церемония бракосочетания состоялась в Хамовническом ЗАГСе Москвы. До свадьбы пара встречалась несколько лет.
"Это не кино, это жизнь! Карантин оказался отличной проверкой. Теперь мы семья", — написала актриса.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.