Звезда "Молодежки" Мария Иващенко вышла замуж

Актриса Мария Иващенко, получившая известность после роли в сериале "Молодежка", вышла замуж за своего коллегу по цеху Станислава Раскачаева.

Церемония бракосочетания состоялась в Хамовническом ЗАГСе Москвы. До свадьбы пара встречалась несколько лет.