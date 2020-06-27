Продюсер Бари Алибасов довел себя до "психушки". Мужчина увлекался крепким алкоголем, а в больницу попал после того, как по ошибке выпил рюмку химической жидкости для чистки труб.
Жена продюсера Лидия встревожена исчезновением мужа.
Со слов адвоката актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, Алибасов уже около трех недель не выходит на связь.
"Все телефоны Бари Каримовича выключены: никакой возможности дозвониться нет", — сказала юрист.
Супруга Алибасова на следующей неделе планирует обратиться в правоохранительные органы, если не появится новостей о муже.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.