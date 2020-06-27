Продюсер Бари Алибасов пропал в "психушке"

Продюсер Бари Алибасов довел себя до "психушки". Мужчина увлекался крепким алкоголем, а в больницу попал после того, как по ошибке выпил рюмку химической жидкости для чистки труб.

Жена продюсера Лидия встревожена исчезновением мужа.

Со слов адвоката актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, Алибасов уже около трех недель не выходит на связь.

"Все телефоны Бари Каримовича выключены: никакой возможности дозвониться нет", — сказала юрист.

Супруга Алибасова на следующей неделе планирует обратиться в правоохранительные органы, если не появится новостей о муже.