Музыкант Сергей Шнуров решил неожиданно прокомментировать смерть 18-летней блогера Насти Тропицель. Он считает, что это был "кровавый перфоманс".

"Через фигуру художника современность проявляется во всех ее странностях и страстях. И зачастую цена такой демонстрации очень велика. Смерь Насти Тропицель тоже вписывается в эту драматически театральную реальность. Эти кровавые перформансы и есть то самое настоящее современное искусство, которого так все алкали. Оно не требует кураторов и искусствоведов, как не требовали объяснений Парфенон и Пирамиды", — пояснил Шнуров.