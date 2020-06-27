Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.
Он утверждает, что его дело "не политизировано", как об этом пишут украинские СМИ. Также Ефремов ничего не имеет против Путина и не является оппозиционером.
"Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит — нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше", — пояснил артист.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.