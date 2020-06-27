Ефремов сделал "политическое заявление"

Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.

Он утверждает, что его дело "не политизировано", как об этом пишут украинские СМИ. Также Ефремов ничего не имеет против Путина и не является оппозиционером.