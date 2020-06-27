Певица Любовь Успенская продолжает защищать своего друга Михаила Ефремова. Она утверждает, что не может его осуждать.
"Сегодня я не могу его обвинять. Миша такой человек, который сегодня мечтал бы оказаться на месте погибшего", — пояснила артистка.
Успенская рассказала, что сама могла быть на месте Ефремова, поскольку однажды села пьяной за руль в США, но её остановили полицейские и не дали продолжить движение.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.