Успенская: Ефремов мечтает быть на месте погибшего курьера

Певица Любовь Успенская продолжает защищать своего друга Михаила Ефремова. Она утверждает, что не может его осуждать.

"Сегодня я не могу его обвинять. Миша такой человек, который сегодня мечтал бы оказаться на месте погибшего", — пояснила артистка.

Успенская рассказала, что сама могла быть на месте Ефремова, поскольку однажды села пьяной за руль в США, но её остановили полицейские и не дали продолжить движение.