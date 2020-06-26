После знакомства с Ольгой Бузовой блогеру Давиду Манукяну поступает множество рекламных предложений.
Блогер и сам не скрывает того, что основной доход ему приносит реклама.
Во время шоу "50 вопросов" Манукян пооткровенничал с ведущими и рассказал о своей готовности согласиться на предложение о рекламе презервативов.
Кроме того, Давид рассказал о том, что за хорошие деньги может сняться даже в фильме для взрослых.
"Это совершенно нормально. Еще и в п**** (фильмах для взрослых — Прим. ред.) снялся бы", — заявил блогер.
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