Парень Ольги Бузовой согласен на съемки в фильмах для взрослых

После знакомства с Ольгой Бузовой блогеру Давиду Манукяну поступает множество рекламных предложений.

Блогер и сам не скрывает того, что основной доход ему приносит реклама.

Во время шоу "50 вопросов" Манукян пооткровенничал с ведущими и рассказал о своей готовности согласиться на предложение о рекламе презервативов.

Кроме того, Давид рассказал о том, что за хорошие деньги может сняться даже в фильме для взрослых.