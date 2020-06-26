Певица Navka спаслась от разбойного нападения

Украинская певица Navka стала жертвой разбойного нападения в Николаевской области.

Около двух часов ночи певица со своей командой ехали на автомобиле по трассе Николаев-Благовещенское. Под колеса машины упал металлический предмет, который проколол шину. После остановки к машине подошли неизвестные, проявляющие агрессию.

По словам певицы, один член ее команды обладает черным поясом по карате.