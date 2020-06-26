Украинская певица Navka стала жертвой разбойного нападения в Николаевской области.
Около двух часов ночи певица со своей командой ехали на автомобиле по трассе Николаев-Благовещенское. Под колеса машины упал металлический предмет, который проколол шину. После остановки к машине подошли неизвестные, проявляющие агрессию.
По словам певицы, один член ее команды обладает черным поясом по карате.
"Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших", — цитирует певицу портал glavcom.
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