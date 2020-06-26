Пашаев рассказал о тяжёлом состоянии Ефремова после сердечного приступа

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, сообщил о тяжелом состоянии актёра. Ночью 57-летний артист перенёс сердечный приступ.

Актёр отказался вызывать скорую. По словам юриста, у него очень плохое настроение.

"Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется", — приводит ТАСС слова Пашаева.

Адвокат посоветовал Ефремову при малейшем ухудшении здоровья в следующий раз вызывать медиков.

"Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается", — заявил Пашаев.

ДТП с Ефремовым

Ранее "Правда.Ру" сообщала о ДТП со смертельным исходом, которое устроил Ефремов 8 июня в центре Москвы.