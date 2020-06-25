Адвокат: Ефремов готов усыновить детей Захарова

Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего в центре Москвы смертельное ДТП, активно раздает интервью, дабы "обелить" своего подзащитного в глазах общественности.

В среду, 24 июня, Эльман Пашаев был гостем "Эха Москвы", где заявил, что его подзащитный "очень хочет" помочь семье погибшего Сергея Захарова.

"Он готов даже усыновить всех несовершеннолетних на данный момент членов семьи, чтобы обеспечить им достойную жизнь. И это абсолютно искреннее желание", — заявил Пашаев.

Но, по его словам, попыток договориться с родственниками Захарова защитники актера больше предпринимать не будут:

"Уже пытались неоднократно разговаривать, возместить (ущерб — Прим. ред.), чтобы Ефремову было легче морально. А не затем, чтобы они написали заявление и прекратили уголовное дело…"

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