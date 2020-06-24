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Назван размер компенсации, которую заплатит Ефремов семье Захарова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.

Об этом сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

"Михаилу Олеговичу не нужно ничего продавать, чтобы выполнить решение суда. Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае — 1,5 миллиона. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента. Хотя, напомню, он готов был дать родственникам погибшего значительно больше. Но не собирался для этого ничего продавать. Да и как он может это сделать под домашним арестом?", — пояснил правозащитник.

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