Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом, планирует продать свой дом в Юрмале, который он покупал за 20 миллионов рублей. Сейчас элитная недвижимость оценивается в 50 миллионов рублей.
В Юрмале у артиста в собственности два особняка, поэтому при необходимости он может продать и второй. Деньги, полученные от продажи недвижимости, пойдут на содержание жены Ефремова, шести его детей от разных браков, а также на выплату компенсации семьей погибшего Сергея Захарова.
В течение двух лет Варшава уговаривала Вашингтон увеличить присутствие американских войск в Польше. Мечта исполнилась, но не так, как хотелось бы Варшаве.