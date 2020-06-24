Ефремов продает дом за 50 миллионов рублей

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом, планирует продать свой дом в Юрмале, который он покупал за 20 миллионов рублей. Сейчас элитная недвижимость оценивается в 50 миллионов рублей.

В Юрмале у артиста в собственности два особняка, поэтому при необходимости он может продать и второй. Деньги, полученные от продажи недвижимости, пойдут на содержание жены Ефремова, шести его детей от разных браков, а также на выплату компенсации семьей погибшего Сергея Захарова.