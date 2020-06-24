"Хайп": Асмус высказалась о разводе с Харламовым

Всего за несколько дней в социальных сетях появились десятки теорий о том, почему Гарик Харламов и Кристина Асмус решили развестись.

Мнение "диванных экспертов" решила прокомментировать сама актриса.