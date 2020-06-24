Всего за несколько дней в социальных сетях появились десятки теорий о том, почему Гарик Харламов и Кристина Асмус решили развестись.
Мнение "диванных экспертов" решила прокомментировать сама актриса.
"Конечно, было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова — "Текст", хайп, бумеранг, Янковский, "предсказуемо", "была с ним только из-за денег", "сделайте ДНК-тест на отцовство" и т. д", — возмутилась артистка.
Из Германии в Россию вновь везут ядерные отходы. Учитывая напряженность в отношениях с Берлином, зачем нам дополнительная головная боль с ядерными отходами?