Макаревич выступил против парада Победы

Музыкант Андрей Макаревич принял участие в опросе на тему необходимости парада Победы. Лидер группы "Машина времени" заявил, что ему не нужен парад.

Сегодня в Москве и других городах прошёл парад, посвящённый 75-летию Победы. Традиционное шествие 9 мая было перенесено из-за ситуации с коронавирусом.

Макаревич отметил, что в детстве видел достаточно парадов, чтобы не смотреть их сейчас.