Музыкант Андрей Макаревич принял участие в опросе на тему необходимости парада Победы. Лидер группы "Машина времени" заявил, что ему не нужен парад.
Сегодня в Москве и других городах прошёл парад, посвящённый 75-летию Победы. Традиционное шествие 9 мая было перенесено из-за ситуации с коронавирусом.
Макаревич отметил, что в детстве видел достаточно парадов, чтобы не смотреть их сейчас.
"Мне лично не нужен, я в детстве получал удовольствие от парадов, когда мне было 8 лет. Я в детстве выходил на набережную смотрел, как танки готовятся", - приводит "КП" слова Макаревича.
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