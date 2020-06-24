Семья погибшего Сергея Захарова отказывается от денег Михаила Ефремова, поскольку им уже кто-то заплатил, чтобы они отвергли предложение актера.
Такое мнение озвучил известный российский продюсер Андрей Разин.
"Недоброжелатели Михаила Ефремова заплатили семье погибшего Сергея Захарова и пытаются упрятать его надолго за решётку", — заявил продюсер.
По мнению Разина, дело против Ефремова является "политической расправой" над артистом.
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