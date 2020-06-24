Разин назвал дело против Ефремова "политической расправой"

Семья погибшего Сергея Захарова отказывается от денег Михаила Ефремова, поскольку им уже кто-то заплатил, чтобы они отвергли предложение актера.

Такое мнение озвучил известный российский продюсер Андрей Разин.

"Недоброжелатели Михаила Ефремова заплатили семье погибшего Сергея Захарова и пытаются упрятать его надолго за решётку", — заявил продюсер.

По мнению Разина, дело против Ефремова является "политической расправой" над артистом.