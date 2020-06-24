Артист лейбла Black Star рэпер DONI возмутился тем, что пользователи социальных сетей утверждают, что его девушка совершила самоубийство.

Он опроверг эти слухи, однако настоящую причину её смерти называть не стал.

"Люди всегда будут говорить и лить грязь! Даже в ответ на добрые поступки будут говорить плохие и необоснованные вещи — всем не угодишь! Жаль, что мнение этих псевдознатоков и экспертов не вернет дорогих мне людей", — пояснил рэпер.

"Она была единственной, кого я любил по настоящему, за кого переживал, о ком заботился даже в ссоре. Мы много лет были вместе… Но, если честно, не хочу говорить об этом. И так уже который день в этих мрачных мыслях! Думал, пройдет, и станет легче со временем, но из головы не удалить. Это была трагическая непредвиденная, смерть… А папа долгое время болел. Все началось с аллергии и медленно развилось в тяжелую болезнь, которую медики не смогли вовремя определить. Он лежал в больнице и, казалось, шел на поправку, но увы…", — добавил исполнитель.