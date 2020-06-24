Певица Алена Кравец рассказала, что после слов о смерти Юлии Норкиной её не только затравили в социальных сетях, но и начали преследовать в жизни. Ей даже пришлось усилить охрану.
Ранее артистка утверждала, что жена Андрея Норкина совершила самоубийство из-за семейных проблем.
"Но у меня, вы же знаете, где сядешь, там и слезешь. Я умею давать отпор интеллигентно, но твердо", — утверждает певца.
Из Германии в Россию вновь везут ядерные отходы. Учитывая напряженность в отношениях с Берлином, зачем нам дополнительная головная боль с ядерными отходами?