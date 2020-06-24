Алену Кравец преследуют из-за её слов о смерти Норкиной

Певица Алена Кравец рассказала, что после слов о смерти Юлии Норкиной её не только затравили в социальных сетях, но и начали преследовать в жизни. Ей даже пришлось усилить охрану.

Ранее артистка утверждала, что жена Андрея Норкина совершила самоубийство из-за семейных проблем.