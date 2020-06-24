Михаил Ефремов уже смирился с тем, что он сядет в тюрьму, поскольку другого выхода из ситуации он не видит.
Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
"Это невозможно, чтобы прекратили дело с примирением сторон. Сделать так, чтобы он не сел в тюрьму, крайне маловероятно, нет никаких рычагов, здесь нет возможности с кем-то договариваться. Хочу отметить, сам Михаил хотел остаться сидеть в СИЗО, мне пришлось настаивать на домашнем аресте. Ему казалось, что морально это ему было бы легче, он готов нести наказание", — пояснил правозащитник.
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