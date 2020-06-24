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Ефремов поклялся, что больше не будет пить и садиться за руль

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актер Михаил Ефремов, который сейчас находится на домашнем аресте, поклялся, что больше не будет употреблять алкоголь и садиться за руль.

Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

"Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет", — пояснил правозащитник.

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