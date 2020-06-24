Ефремов поклялся, что больше не будет пить и садиться за руль

Актер Михаил Ефремов, который сейчас находится на домашнем аресте, поклялся, что больше не будет употреблять алкоголь и садиться за руль.

Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.