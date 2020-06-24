Актер Михаил Ефремов, который сейчас находится на домашнем аресте, поклялся, что больше не будет употреблять алкоголь и садиться за руль.
Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
"Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет", — пояснил правозащитник.
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