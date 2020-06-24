Футболист Александр Кокорин, год отсидевший в местах лишения свободы, считает, что к Михаилу Ефремову будут хорошо относиться в тюрьме, если актер туда попадет.

"Держаться и пройти этот путь достойно, если он все-таки там окажется. Надеюсь, что не окажется. Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно? Если ты хочешь оттуда поскорее выйти, то надо соблюдать порядок, работать. Мы работали, к нам нормально относились. Там много ребят, которые любят футбол. Им тоже было интересно оказаться рядом с нами. Мы общались", — пояснил спортсмен.