Опубликовано место похорон Аллы Пугачевой

Одна из популярнейших певиц российской эстрады Алла Пугачева смогла определиться с местом для последнего упокоения.

Артистка после смерти будет похоронена на Кузьминском кладбище, рядом с покойным братом. Она уже выкупила целый участок, чтобы организовать там семейный склеп.

Пугачева уже наняла бригаду рабочих, которые занимаются созданием склепа.