Одна из популярнейших певиц российской эстрады Алла Пугачева смогла определиться с местом для последнего упокоения.
Артистка после смерти будет похоронена на Кузьминском кладбище, рядом с покойным братом. Она уже выкупила целый участок, чтобы организовать там семейный склеп.
Пугачева уже наняла бригаду рабочих, которые занимаются созданием склепа.
Из Германии в Россию вновь везут ядерные отходы. Учитывая напряженность в отношениях с Берлином, зачем нам дополнительная головная боль с ядерными отходами?